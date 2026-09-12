Влак със 180 пътници дерайлира в Северна Франция, поне 44 са ранени

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Най-малко 44 бяха ранени след като влак дерайлира снощи малко преди 20 ч. местно време между Руан и Каен в Северна Франция.

Влакът превозвал 180 пътници и е излязъл от релсите близо до град Клеон в Нормандия, съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро в публикация в "Екс", предаде БТА.

На мястото на инцидента са били пратени 140 пожарникари, за да окажат помощ на ранените и пътниците, добави той. Според информация сред пострадалите има млада жена, която е в тежко състояние. Тя била закарана с хеликоптер до Руен.

Местните власти от департамента Сен-Маритим препоръчаха на гражданите да избягват района.