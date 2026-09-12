"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Путин отговори на въпрос на специалния кореспондент на руското издание „Комерсант" Андрей Колесников на бизнес форума на БРИКС в Ню Делхи.

Той заяви, че въвеждането на европейски войски в Украйна би означавало война с Русия. Според руския президент обаче Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейски страни в бъдеще.

Ето основните акценти:

Отношения с Европа

- Въвеждането на европейски войски в Украйна би означавало война с Русия.

- Русия няма основания за конфликт с Европа; всичко е решено след Втората световна война.

- Европа тласка страните си към война с Русия.

- Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейски страни.

- Участието на Русия в Г-8 не беше пълноценно.

- Янукович беше против присъединяването на Украйна към НАТО.

- Западът директно подкрепяше сепаратизма в Кавказ.-

- Западът се опита да окаже натиск върху Русия, първо с терористи в Кавказ, а сега и с Украйна.

- След края на Студената война и разпадането на СССР, Западът се чувстваше сякаш е на върха на Олимп, вярвайки, че всичко е позволено и че не може да си позволи да прави грешки.

Газ за Европа

- Грешките на Европа в енергийния сектор ще доведат до още по-високи цени на газа за европейците.

- Русия продава енергийни ресурси на пазарно определени цени.

- Русия доставяше газ на Европа на цена от 150 до 180 долара, но европейците казаха, че дори това е твърде скъпо.

Европейска политика

- Това, което се случва в Европа сега, е резултат от системни грешки на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката.

- Народите на Европа осъзнават, че техните лидери тласкат страните към война с Русия, което обяснява резултатите от последните избори на AfD в Германия.