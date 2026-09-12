Владимир Путин отговори на въпрос на специалния кореспондент на руското издание „Комерсант" Андрей Колесников на бизнес форума на БРИКС в Ню Делхи.
Той заяви, че въвеждането на европейски войски в Украйна би означавало война с Русия. Според руския президент обаче Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейски страни в бъдеще.
Ето основните акценти:
Отношения с Европа
- Въвеждането на европейски войски в Украйна би означавало война с Русия.
- Русия няма основания за конфликт с Европа; всичко е решено след Втората световна война.
- Европа тласка страните си към война с Русия.
- Русия не заплашва и не възнамерява да заплашва европейски страни.
- Участието на Русия в Г-8 не беше пълноценно.
- Янукович беше против присъединяването на Украйна към НАТО.
- Западът директно подкрепяше сепаратизма в Кавказ.-
- Западът се опита да окаже натиск върху Русия, първо с терористи в Кавказ, а сега и с Украйна.
- След края на Студената война и разпадането на СССР, Западът се чувстваше сякаш е на върха на Олимп, вярвайки, че всичко е позволено и че не може да си позволи да прави грешки.
Газ за Европа
- Грешките на Европа в енергийния сектор ще доведат до още по-високи цени на газа за европейците.
- Русия продава енергийни ресурси на пазарно определени цени.
- Русия доставяше газ на Европа на цена от 150 до 180 долара, но европейците казаха, че дори това е твърде скъпо.
Европейска политика
- Това, което се случва в Европа сега, е резултат от системни грешки на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката.
- Народите на Европа осъзнават, че техните лидери тласкат страните към война с Русия, което обяснява резултатите от последните избори на AfD в Германия.