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САЩ поискали корабите в Ормузкия проток да преминават само в определени часове

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Ормузкия проток

САЩ са поискали от танкерите, които преминават през Ормузкия проток, да плават само в определени часове, за да се гарантира защитата им заради засилените атаки от Иран, съобщи "Файненшъл таймс".

От май насам Вашингтон предоставя въздушна защита на корабите, които желаят да преминават по маршрут покрай оманското крайбрежие от южната страна на протока, предаде БТА.

Периодът, през който корабите са били защитени, е бил съкратен до два конкретни времеви прозореца дневно около началото на септември, съобщава „Файненшъл таймс", позовавайки се на имейли, изпратени от американския военноморски координационен център до морски консултанти.

Ормузкия проток

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