Помилван от Тръмп британски бизнесмен ще дари 36 млн. паунда на Фараж

Британският предприемач и инвеститор в крипто Бен Дело заяви, че ще дари рекордните 36 млн. паунда на популистка партия "Реформирай Обединеното кралство" (Reform UK), за да ѝ помогне да се подготви да влезе във властта.

Дело, който е съосновател на платформата за търговия с криптовалути BitMEX, който беше осъден за нарушение на Закона за банковата тайна в САЩ и помилван от президента Доналд Тръмп, заяви, че иска да гарантира "честна борба" с двете основни партии във Великобритания - управляващата Лейбъристка партия и основната опозиционна Консервативна партия, предаде БТА.

След като повече от година се радваше на убедително предимство в социологическите проучвания, партията "Реформирай Обединеното кралство", водена от дългогодишния активист за Брекзит Найджъл Фараж, отбеляза спад в подкрепата си вследствие на поредица от обвинения във връзка с финансови дарения преди изборите за Камарата на общините (долната камара на британският парламент), които ще се произведат в средата на 2029 г.

В статия за британския в. "Телеграф" Дело заяви, че "изводът му от последните проблеми на "Реформирай Обединеното кралство" е, че те трябва да отделят по-малко време на набирането на средства ... и повече време на подготовката за управление".

"Реформирай Обединеното кралство" изготвя сериозни планове за управление, което е повече, отколкото направи Лейбъристката партия, преди да спечели изборите през 2024 г. Разработването на добре обмислени политики и законопроекти отнема време, а за това са необходими реални средства", подчерта той.

Дело не спомена в прав текст тайното разследване от началото на този месец, което доведе до редица обвинения, че двама високопоставени съветници на Фараж са нарушили избирателния закон, като са уредили чуждестранен дарител да плати за политически проучвания.

Фараж, който беше принуден да отстрани двамата замесени, приветства дарението, като заяви, че се чувства "почетен и смирен от факта, че Бен Дело е проявил такова доверие" в неговата партия.

"Бен знае, че ние сме единствената партия, която може да промени положението в страната и да обърне тенденцията на упадък във Великобритания", подчерта Фараж.

Дело отдавна подкрепя "Реформирай Обединеното кралство", като в миналото е направил дарение от 8 милиона британски лидери. Сумата от 36 милиона лири значително надвишава предишния рекорд от 10 милиона лири, които британският бизнесмен Джон Сейнсбъри, който почина през 2022 г., е оставил на Консервативна партия, според онлайн базата данни на избирателната комисия.

В статията Дело заяви, че разбира какво е да си стартъп бизнес, който е под лупата, и че иска да подкрепи партия, на която желае да помогне "да спечели и да управлява". "В този момент трябва да си с дебела кожа, за да подкрепиш финансово "Реформирай Обединеното кралство" ... Чудно ли е, че успелите бизнесмени, които имат интереси в обществото и се грижат за собствената си репутация, се притесняват да попълват чекове за "Реформирай Обединеното кралство", добави той.