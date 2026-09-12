12 ранени след комбинирана атака срещу Одеса

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Дванадесет души пострадаха след комбинирана атака срещу Одеса тази сутрин, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в телеграм.

По негова информация ранените са настанени в болница, предаде БТА. При ракетната атака беше поразена многоетажна жилищна сграда, като най-малко 4-5 етажа бяха разрушени, се казва още в информацията на Лисак.

Разгърнат е оперативен щаб на мястото на удара.

Нападението с ракети и дронове срещу Одеса и Одеска област започна в 06.05 ч. и продължава и сега.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.