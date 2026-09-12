Политико: Ирландия посреща Тръмп с „100 хиляди пъти добре дошъл“, но няма търпение да си тръгне

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Ирландия се подготвя да посрещне американския президент Доналд Тръмп с легендарното си „сто хиляди пъти добре дошъл", но зад кулисите управляващите в страната нямат търпение той да си тръгне, пише "Политико".

Официалните приоритети на ирландските власти преди пристигането на Тръмп в събота са два - протестиращите да останат извън полезрението му, а вниманието на президента да бъде насочено към голф турнира Irish Open, който се провежда в неговия курорт на западния бряг на страната.

„Той сам се покани в Ирландия, за да гледа голф. Няма проблем. Трябва да го прекараме през Дъблин възможно най-гладко и безпроблемно. Усмихнати лица, хубави снимки, никакви търкания", заяви високопоставен представител на ирландското правителство.

Той говори при условие за анонимност, за да разкрие подробности от подготовката зад кулисите за визитата, която е в полезрението на ирландските власти още от Деня на Свети Патрик преди почти шест месеца.

Когато ирландският премиер Михол Мартин посети Белия дом, той се съгласи с Тръмп, че вероятно трябва да посети неговия курорт в графство Клеър, в отдалечения Доунбег, този уикенд, когато там се провежда най-престижният голф турнир в страната.

След като предоставеният от Катар самолет Air Force One на Тръмп кацне на летището в Дъблин, се очаква той да бъде транспортиран с хеликоптер Marine One до „Финикс парк" - огромен градски парк, който някога е бил ловно поле на британския управляващ елит, а днес предлага идеално място за дипломация зад лесно охраняеми огради.

Ограничаването на придвижването на Тръмп до „Финикс парк" означаваше затварянето на един от най-големите градски паркове в Европа, включително на една от най-популярните туристически атракции на Дъблин - зоопарка. Ограниченията са в сила от четвъртък вечерта.

Това обаче позволи на ирландските власти да избегнат първоначалното желание на американското правителство да бъде затворен центърът на Дъблин, за да може Тръмп да посети мястото, където се планира изграждането на новото американско посолство.

Това беше идеята на посланика на Тръмп в Ирландия - нюйоркския предприемач в сферата на недвижимите имоти и запален голфър Едуард Уолш.

„Церемония по първа копка в центъра на столицата щеше да бъде кошмар от гледна точка на сигурността и логистиката", коментира ирландският представител.

Въпреки това за сигурността на Тръмп ще бъдат ангажирани около 4000 служители, включително около 1000 агенти на американската Сикрет сървис и други американски служители по сигурността, оборудвани с противодронови системи.

Целта е протестиращите и евентуални нападатели да останат извън обсега, докато Тръмп се среща с ирландските лидери във „Финикс парк", преди да отпътува към Доунбег.

Дан Мълхол, който беше посланик на Ирландия в САЩ по време на първия мандат на Тръмп, смята, че решението Irish Open да бъде даден на курорта на Тръмп е направило сложната дипломатическа ситуация този уикенд неизбежна.

„В ирландското правителство ще има облекчение, когато всичко приключи. Сигурен съм, че не горят от желание за тази визита, но тя трябва да се състои", каза той.

След завръщането на Тръмп на власт основната цел на ирландското правителство е да ограничи всякакви атаки срещу ключовата роля на американските фармацевтични и технологични компании, които са в основата на водещата икономика на Ирландия в ЕС.

„Зависими от САЩ за толкова много неща - от този критичен факт няма как да избягаме. Но и ние даваме много в замяна и ще искаме да подчертаем именно това. Така че, естествено, докато е тук, на президента Тръмп ще бъде гарантирано пълното *céad míle fáilte*", заяви ирландският представител, използвайки традиционната ирландска фраза за „сто хиляди пъти добре дошъл".

„Финикс парк" е дом на три от най-внушителните места за ирландската дипломация: Фармли Хаус - някогашна резиденция на пивоварната династия „Гинес", която днес е официалната държавна къща за гости на високопоставени чуждестранни гости; резиденцията „Диърфийлд" на американския посланик Уолш; и Арас ан Уахтаран - официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли.

Тръмп първо ще посети Уолш, след това Конъли в нейната резиденция и накрая Мартин във Фармли.

В Ирландия са уверени, че изключително дипломатичният Мартин ще успее да избегне неловки моменти, след като вече два пъти се завърна невредим от посещенията си в Белия дом за Деня на Свети Патрик.

Но в Дъблин има сериозно напрежение около срещата на Тръмп с Конъли - социалистка от опозицията, която често го критикуваше преди избирането си миналата година за държавен глава.

Президентът в Ирландия няма управленска роля, а по-скоро представлява ценностите на страната, отколкото конкретна политика.

Конъли е пламенен защитник на палестинците и лично протестира срещу първото посещение на Тръмп в Ирландия през 2019 г.

Преди да спечели президентските избори, тя беше сред ранните и най-чести критици на Тръмп и веднъж дори заяви: „Имам проблем да го наричам „президент Тръмп".

От своя страна Тръмп погрешно предположи в единствените си публични коментари за Конъли, че тя е мъж.

За първата им среща лице в лице екипът на Конъли строго ограничава броя на хората, които ще присъстват на официалното посрещане и ръкостискането в президентската резиденция.

За разлика от предишни посещения на американски президенти, не се очаква Тръмп и ирландският президент да участват в символичното биене на камбаната на мира пред сградата.

Също така, докато предишни американски президенти са се обръщали към двете камари на ирландския парламент - чест, оказана за последно на Джо Байдън през 2023 г. - сградата ще остане затворена по време на визитата на Тръмп.

„Имаме удобното извинение, че е уикенд", заяви ирландският представител, признавайки, че парламентът и преди е прекъсвал ваканциите си по изключение, за да отбележи посещенията на Байдън и други американски президенти.

„Така или иначе никога не сме оставали с впечатлението, че това е нещо, което президентът Тръмп особено много иска да направи."

Очаква се хиляди леви протестиращи, сред които и високопоставени представители на основната опозиционна партия „Шин Фейн", да преминат в шествие през центъра на Дъблин, докато Тръмп се намира в парка.

Подобни демонстрации срещу Тръмп са планирани и в неделя в селското графство Клеър - в последния ден на Irish Open. Там ирландската полиция и американската Сикрет сървис от седмици провеждат симулации и планират как да държат протестиращите възможно най-далеч от голф игрището.

В рамките на охраняваната зона Тръмп изглежда ще получи топло посрещане от икономически прагматичните жители на Доунбег.

Те демонстрират почти единодушно възхищение от американския лидер, който през 2014 г. купи фалиралия местен курорт на изгодна цена и, под ръководството на сина си Ерик, го превърна в най-големия работодател в района и във високопечеливш бизнес.

Същото отношение демонстрира и голф елитът. Начело е защитаващият титлата си шампион на Irish Open Рори Макилрой, който вижда само позитиви в това да сподели светлината на прожекторите с Тръмп.

„Всички сме щастливи, че сме тук, и сме благодарни, че сме тук, а присъствието на Тръмп на Irish Open превръща турнира в истинско международно събитие", заяви Макилрой на пресконференция в Доунбег.

„Това привлича повече внимание и повече погледи, а това може да бъде само нещо добро", добави той.