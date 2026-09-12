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Тръмп няма против китайски производители да правят автомобили в САЩ

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Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да се противопостави на производството на коли от китайски производители в САЩ, въпреки противопоставянето от страна на американски законодатели и автомобилни компании, предаде Ройтерс.

"Ако Китай иска да дойде и да отвори завод, за да произвежда колите си тук, аз нямам нищо против", заяви Тръмп в интервю за предаването "Дъ Инграм енгъл" (The Ingraham Angle) на "Фокс нюз", предаде БТА.

"Япония го прави, но те наемат наши хора. Важното е, че наемат наши хора", подчерта Тръмп и добави, че не иска китайските автомобилни производители да произвеждат автомобили в Мексико и да ги изнасят в САЩ.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

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