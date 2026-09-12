Си Цзинпин в Делхи за срещата на върха на БРИКС

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Китайският президент Си Цзинпин пристигна в индийската столица Делхи за срещата на върха на БРИКС.

По време на форума Си Цзинпин ще се срещне с премиера на Индия Нарендра Моди, като се очаква на нея двамата да изгладят разногласията на Делхи и Пекин, предаде БТА.

Това е първото посещение на Си Цзинпин в Индия от седем години насам и се провежда в момент, в който двете азиатски съседи предпазливо възстановяват отношенията си, които бяха влошени след военен сблъсък по спорната им хималайска граница през 2020 г., при който загинаха 20 индийски и четирима китайски военнослужещи.

При пристигането си в Делхи Си беше посрещнат с церемония на червения килим, а индийки изпълниха традиционни индийски танци в негова чест.

Срещата между Си и Моди, насрочена за събота вечерта местно време, ще бъде третата между тях през последните три години, заяви в петък говорител на китайското външно министерство.

Китай „е готов" да работи съвместно с Индия, да разглежда двустранните отношения в стратегическа и дългосрочна перспектива, да управлява по подходящ начин различията и да бъде „добър съсед и приятел, както и партньор, който оказва взаимна подкрепа", каза говорителят.

В БРИКС членуват Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, както и Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства.

Срещата на върха се провежда на фона на геополитическо напрежение, породено от войната между САЩ и Израел и Иран, войната между Русия и Украйна, както и от нарушенията в глобалните енергийни доставки, търговията и транспорта, предизвикани от тези конфликти.