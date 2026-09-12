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15-годишен северномакедонец спаси семейство българи от удавяне в Гърция

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Егейско море Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

15-годишно момче от Битоля помогна за спасяването на семейство българи, което беше отнесено от силни вълни в Егейско море на 8 септември. 

Драмата се разиграла на плаж в Олимпия, Гърция, където майка, баща и детето им се оказаха в опасност, след като вълни ги отнесоха от брега, пише северномакедонската медия "Слободен печат". 

Михаил Николовски без колебание влязъл в морето, за да им помогне.

Според разкази на семейството му той първо издърпал майката, после детето, а накрая и бащата. 

„Днес морето на плажа бушуваше с огромни вълни. Семейство от България беше отнесено от вълните. Жената се паникьоса и започна да вика за помощ. Синът ми Михаил скочи от целия плаж, издърпа първо жената, после детето и накрая бащата. Цялата тълпа на плажа му аплодира и сега са го настанили в механа да яде, пие и да се забавлява", пише майката на Михаил в публикация в социалните мрежи.

Егейско море

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