Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от района на град Уонсан по посока Японско море, съобщи Ройтерс.

Ракетите са били изстреляни около 5,20 ч тази сутрин местно време и изминали разстояние от около 250 км, се казва в изявление на Съвместното командване на Въоръжените сили на Южна Корея, в което се уточнява, че южнокорейските и американските власти извършват подробен анализ на техническите им характеристики.

Разследващите органи на Южна Корея и САЩ са проследявали и са обменяли информация за изстрелванията от самото начало, а информацията за балистичните ракети е била споделена и с Япония, съобщиха военните, като подчертаха, че са засилили наблюдението и бдителността за евентуални допълнителни изстрелвания.

"Въоръжените сили на Южна Корея следят отблизо дейността на Северна Корея и поддържат способността и готовността си да отговорят с превъзхождаща сила на всяка провокация в рамките на своята съвместна отбранителна позиция със САЩ", се посочва в изявление на Съвместното командване.

След изстрелването президентската Служба за национална сигурност на Южна Корея свика извънредно заседание по въпросите на сигурността, в което участваха представители на Министерството на отбраната, Съвместното командване на въоръжените сили и други ведомства, съобщи президентската канцелария.

Оттам уточниха, че длъжностните лица са преразгледали реакцията на правителството, оценили въздействието на изстрелванията върху сигурността на Южна Корея и обсъдили необходимите мерки. Те призоваха Северна Корея незабавно да прекрати изстрелванията на балистични ракети, като ги определиха като сериозно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Отделно от това Индо-тихоокеанското командване на Въоръжените сили на САЩ (USINDOPACOM) заяви, че е информирано за изстрелванията и се консултира в тясно сътрудничество със съюзниците и партньорите си. То посочи, че според настоящата му оценка изстрелванията не представляват непосредствена заплаха за американския персонал, територията на САЩ или съюзниците им.

Първоначално бе съобщено за изстрелването на само един снаряд, като южнокорейската новинарска агенция Йонхап съобщи, че Съвместното командване на Въоръжените сили на Южна Корея анализира характеристиките и на какво разстояния е бил изстрелян.

Миналия месец Северна Корея изстреля повече от 10 балистични ракети с малък обсег и нареди на въоръжените си сили да поддържат пълна бойна готовност по време на провеждащите се съвместни учения между Южна Корея и САЩ.

Изстрелването на снаряда бе извършено на фона на приключването вчера на съвместните военни учения на Южна Корея, Япония и САЩ, целящи да проверят готовността им за противодействие на заплахите от ракети и ядрени оръжия от страна на Северна Корея, отбелязва Ройтерс.

Отделно от това миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно ограничи военните учения, които определи като враждебни спрямо Пхенян, и заяви, че очаква да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун по-късно тази година.