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Саботаж вероятно е виновен за дерайлирането на влак във Франция с 44 ранени

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СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА ИЗТОЧНИК: WIKIMEDIA COMMONS

Разследващи във Франция подозират, че дерайлирането на влак в северозападната част на страната, при което бяха ранени 44 души, един от които тежко, е резултат от саботаж, съобщи полицейски източник пред "Франс прес".

Според информацията фрагмент от релса е открит на релсите - поради това основната линия на разследване е възможността за злонамерено деяние.

Влакът, превозващ 186 пътници, се е движил между градовете Руан и Каен в Нормандия, когато е дерайлирал около 19,45 ч местно време в петък.

Френските властите бързо задействаха план за реагиране при масови жертви, като бяха изпратени 130 пожарникари, пет медицински екипа и 80 превозни средства.

Прокурорът на Руан Себастиан Галоа заяви, че 44 души са ранени, включително 18-годишна жена, която е в критично състояние, а тестовете за наркотици и алкохол на машиниста на влака са отрицателни.

SNCF Réseau, която контролира френската жп мрежа, заяви, че движението по линията е спряно и електрозахранването на релсите е прекъснато, за да могат да работят аварийните служби.

СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА ИЗТОЧНИК: WIKIMEDIA COMMONS

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