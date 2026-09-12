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Почина бившата приятелка на крал Чарлз III, която за малко да стане кралица

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Крал Чарлз III Кадър: YouTube/@BBC News

Британската аристократка Давина Морли (по рождение Шефилд) е починала на 75-годишна възраст след кратко боледуване. Тя е бивша приятелка на британския крал Чарлз III и навремето е била сочена като потенциална бъдеща кралица.

Давина е издъхнала на 2 септември, заобиколена от тримата си синове, но новината за смъртта ѝ беше оповестена едва на 11 септември.

Връзката ѝ с Чарлз започва през 1976 г., когато тогавашният принц дълго ухажва аристократката и я представя на кралското семейство.

Романсът им приключва заради медиен скандал, след като бившият партньор на Давина разкрива пред пресата, че двамата са живели заедно. Това е било в разрез със строгите изисквания на кралския протокол по онова време към репутацията на бъдещата съпруга на монарха.

През 1981 г. Давина се омъжва за Джейк Морли – същата година, в която Чарлз се жени за принцеса Даяна.

Според "Дейли мейл" Давина е била смятана за една от големите любови в живота на Чарлз и дори е била спрягана за бъдеща кралица.

Крал Чарлз III Кадър: YouTube/@BBC News
Davina Morley

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