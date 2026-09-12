Хората на Мерц притеснени, че няма да влязат в регионалния парламент на източна провинция

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Консерваторите на германския канцлер Фридрих Мерц се тревожат, че може да не успеят да съберат достатъчно гласове на предстоящите регионални избори, за да влязат изобщо в парламента на източната провинция Мекленбург-Ворпомерн, предаде ДПА.

"Има опасения, че няма да прескочим прага от 5%", каза Марк Райнхард, зам.‑председател на Християндемократите (ХДС) в североизточната провинция, пред вестник Тагелшпигел.

Той припомни правилото, че партиите трябва да спечелят поне 5% от гласовете, за да могат да претендират за места в провинциалния или националния парламент.

Според последните проучвания се очаква ХДС да получи 7% на изборите на 20 септември. Това би било най‑лошият резултат на партията в провинциални или национални избори след Втората световна война.

Крайнодясната "Алтернатива за Германия" е първа в проучванията с около 35-37% и се надява да се възползва от убедителната си победа в източната провинция Саксония‑Анхалт миналия уикенд. Очакванията са социалдемократите (ГСДП) на действащата премиерка на провинцията Мануела Швезиг да завършат втори с около 34%, като според проучванията те са успели да намалят разликата с АзГ през последните седмици.

Водещият кандидат на ХДС Даниел Петерс се опитва да се дистанцира от канцлера Мерц, чийто рейтинг рязко спадна през последните месеци.

Изборите в Мекленбург-Ворпомерн ще се произведат в същия ден като вота в Берлин, където ХДС се бори да запази кметския пост в тристранна надпревара с АзГ и партия "Левите".