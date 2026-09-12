Експлозивите за Лайпциг минали през България?

Германското издание "Велт" показа хронологията на най-сериозния случай на саботаж на германска земя от началото на войната в Украйна. Доказателствата сочат, че атаката с дрон в Лайпциг е била част от общоевропейска операция на руското военно разузнаване, а България и Сърбия са посочени като предполагаеми маршрути, откъдето са минали взривните устройства, преди да стигнат в Германия.

Един от обвинените за атаката е Олег Л., който според германските власти работи за военното разузнаване ГРУ и се смята за експерт по логистика, способен да планира и координира атака като тази в Лайпциг.

Германските следователи са открили поверителни документи, които споменават за бетонна плоча с две дръжки, открита близо до пешеходен мост в покрайнините на Шкойдиц в Саксония.

Според разследващите това е входът към тайник. Малко след това полицията открива друго предполагаемо скривалище северно от моста. И двата тайника били празни. Разследващите откриват скривалище и в Мерзебург. Според разследващите, Олег Л. може да е съхранявал там експлозивите, открити на 4 август в тенекиена кутия, прикрепена към дрон на пистата на летище Лайпциг.

На косъм предотвратената бомбена атака срещу украински транспортен самолет Антонов в Лайпциг показа, че Русия сега води своята сенчеста и на германска земя. Около седмица и половина след атаката германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт (ХСС) и министърът на външните работи Йохан Вадефул (ХДС) публично обвиниха Русия. Кремъл отхвърли обвиненията. Последва дипломатическа ескалация: Германия затвори руското генерално консулство в Бон, а Русия затвори Гьоте-института в Москва и Санкт Петербург.

Секретни документи на германското разузнаване показват, че операцията е внимателно подготвена и идва от най-високите нива на руското разузнаване. Освен Олег Л. за атаката в Лайпциг е заподозрян и беларуският гражданин Андрей К. Той има криминално досие за престъпления във Финландия и Литва.

Смята се, че Андрей е влязъл в Шенгенското пространство през Латвия на 28 юли - седмица преди атентата. Разследващите го смятат за така наречения „агент за еднократна употреба" - престъпник, нает за саботажни операции.

Агентът на ГРУ Л. е организирал логистиката и е ръководил К. Според разследващите, саботьорите са използвали три дрона. Те обаче са се провалили в изпълнението: На празен парцел в Курсдорф, до периметъра на сигурността на летището, двама свидетели чули експлозия в 19:19 ч., само десет минути преди първият дрон да се сблъска с Антонов.

Свидетели алармирали полицията. Служителите реагирали и претърсили района. Поради наближаващия здрач обаче, федералните полицаи не успели да открият заподозрени и прекратили операцията. Документи, цитирани от "Велт", разкриват, че това се е оказало грешка. Полицейските служители претърсили отново терена едва след инцидента. Те открили обгорена пръст и метални фрагменти. Разследващите открили антенна конструкция, прикрепена с тиксо към дърво, за която смятат, че е била използвана за управление на дроновете. Криминалисти открили фрагменти от ръкавици със следи от ДНК по конструкцията. Тези следи в крайна сметка ги довели до беларуския заподозрян Андрей К.

В деня след нападението властите откриват мобилен телефонен номер близо до местопрестъплението, който свързват с операцията. Сигналът отвежда разследващите към Валендорф в Саксония-Анхалт. Полицията отцепва гориста местност, пуска разузнавателни дронове и претърсва района с кучета в продължение на четири дни. Разследващите дори разчистват части от района в търсене на мобилния телефон. Те обаче не намират устройството.

Десет дни след атаката в Лайпциг в поле в Кабелскетал в Саксония-Анхалт разследващите откриват трети дрон и следа от изгаряне с диаметър приблизително четири метра. Експерти по взривни вещества откриват 50 грама семтекс (б.р. - експлозив) на мястото. В непосредствена близост разследващите откриват и предполагаемата точка на изстрелване на дрона, който по-късно е прелетял до летище Лайпциг и кацнал до украинския самолет Антонов. Тези открития засилват подозрението, че нападателите са изстреляли няколко дрона от различни места.

Дронът, стигнал до пистата, е самоделно устройство, конструирано от леснодостъпни части - някои от тях са отпечатани на 3Д принтер.

Четирите двигателя са китайско производство и се продават и в руски онлайн магазини за „бойна техника". Консерва за зеленчуци, пълна със експлозив, е била прикрепена към дрона със скоба.

Европейските следователи са запознати с този начин на действие. Те го виждат като убедително доказателство за мащабна операция на ГРУ. Използвани средства: обикновени дронове, консерви и взривни вещества, каквито се използват ежедневно на руско-украинския фронт. Извършителите: обикновени престъпници, наети за безценица.

През август 2024 г. полските следователи арестуват Владислав Д., 27-годишен украински гражданин. Те го обвиняват, че е предал четири пакета, съдържащи взривни вещества, на посредник във Вилнюс, Литва, след като е активирал таймерите им. Един от пакетите се възпламени на летище Лайпциг през юли 2024 г. Само по случайност беше предотвратена катастрофа, тъй като самолетът на DHL, превозващ пратката, се забави, пожарът не избухна по време на полета. Друг пакет се запали в склад в Бирмингам, Англия, а трети - в камион в Полша.

Украинският гражданин Владислав Д. е съден във Варшава заедно с четирима други заподозрени експерти по обезвреждане на дронове. Той призна, че е извличал и разпространявал консерви и части за дронове от подземни скривалища, включително в Германия, по указание на контакт в Telegram на име „Warrior". Полските следователи го свързват, както и заподозрения от Лайпциг Андрей К., с палежа на магазин за железария в Лодз.

Следа от атентаторите със зеленчуци води и до Сърбия. През юни полицията арестува двама мъже близо до Суботица. Разследващите откриха части от дрон у единия от тях и експлозиви, скрити в консервни кутии у другия. Доказателствата сочат, че товарът може да е бил предназначен за Германия и да е преминал през България към Сърбия, където двамата са заловени, пише "Цайт". И двамата заподозрени остават в ареста.

Олег Л. се счита за предполагаемия организатор на атаката с дрон в Лайпциг. Германските служби за сигурност обаче пропуснаха поредната възможност да арестуват предполагаемия агент на ГРУ. След атаката той пътува до Сърбия през летището в Берлин. Смята се, че сега е обратно в Русия.