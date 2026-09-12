Иран може да отвори отново Ормузкия проток, но ако падне US блокадата на пристанища

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Иранският президент Масуд Пезешкиан загатна, че Ормузкия проток може отново да бъде отворен, предаде ДПА.

Пезешкиян обаче постави като условие да бъде прекратена американската военноморска блокада на иранските пристанища и военните действия на САЩ.

Според ИСНА той е направил тези изявления в интервю за индийския телевизионен канал "Индиа тудей". Очаква се пълният текст на интервюто да бъде публикуван по-късно от президентската канцелария на Иран, предаде БТА.

Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути през протока.

Двете страни граничат с водния път, който е ключов за световната търговия с петрол и газ.

Пезешкиан добави, че на церемонията по подписването ще присъстват и външните министри на арабските държави, граничещи с Персийския залив. Споразумението след това ще бъде представено на Международната морска организация, посочи иранският президент.

Около 20% от световната търговия с енергийни ресурси преминаваше през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да започнат да нанасят удари по Иран в края на февруари. Техеран отвърна, като на практика блокира водния път чрез атаки и заплахи срещу кораби.

САЩ се опитват да окажат натиск върху Иран да отвори отново протока, като наложиха собствена военноморска блокада на иранските пристанища, заедно с икономически санкции. Сблъсъците между двете страни в протока наскоро отново се изостриха.

Пезешкиан участва в срещата на върха на БРИКС в Делхи, в Индия.

Същевременно по време на среща с премиера на Малайзия Ануар Ибрахим в кулоарите на форума в индийската столица Пезешкиан е заявил, че Близкият изток няма нужда от „жандарм", визирайки САЩ, с които Иран спори за контрола на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Нямаме нужда от жандарм в региона. Териториалата цялост и сигурността на региона могат да бъдат гарантирани само от основните действащи лица там и от страните, които съставляват този регион", заяви иранският лидер.