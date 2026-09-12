Иран може да отвори отново Ормузкия проток, но ако падне US блокадата на пристанища

Иранският президент Масуд Пезешкиан загатна, че Ормузкия проток може отново да бъде отворен, предаде ДПА.
Пезешкиян обаче постави като условие да бъде прекратена американската военноморска блокада на иранските пристанища и военните действия на САЩ.
Според ИСНА той е направил тези изявления в интервю за индийския телевизионен канал "Индиа тудей". Очаква се пълният текст на интервюто да бъде публикуван по-късно от президентската канцелария на Иран, предаде БТА.
Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути през протока.
Двете страни граничат с водния път, който е ключов за световната търговия с петрол и газ.
Пезешкиан добави, че на церемонията по подписването ще присъстват и външните министри на арабските държави, граничещи с Персийския залив. Споразумението след това ще бъде представено на Международната морска организация, посочи иранският президент.
Около 20% от световната търговия с енергийни ресурси преминаваше през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да започнат да нанасят удари по Иран в края на февруари. Техеран отвърна, като на практика блокира водния път чрез атаки и заплахи срещу кораби.
САЩ се опитват да окажат натиск върху Иран да отвори отново протока, като наложиха собствена военноморска блокада на иранските пристанища, заедно с икономически санкции. Сблъсъците между двете страни в протока наскоро отново се изостриха.
Пезешкиан участва в срещата на върха на БРИКС в Делхи, в Индия.
Същевременно по време на среща с премиера на Малайзия Ануар Ибрахим в кулоарите на форума в индийската столица Пезешкиан е заявил, че Близкият изток няма нужда от „жандарм", визирайки САЩ, с които Иран спори за контрола на Ормузкия проток, предаде Франс прес.
"Нямаме нужда от жандарм в региона. Териториалата цялост и сигурността на региона могат да бъдат гарантирани само от основните действащи лица там и от страните, които съставляват този регион", заяви иранският лидер.