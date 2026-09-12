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Албанският премиер Еди Рама солидарен с военни престъпници, подсъдими в Хага

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Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

Албанският премиер Еди Рама изрази солидарност с бившите ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК), които са съдени в Хага за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

В столицата на Косово Прищина днес има митинг и поход в знак на солидарност с бившите ръководители на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, срещу които в Специализирания съд за Косово в Хага се води дело за военни престъпления, предаде БТА.

Те бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 г., а присъдите по делото се очакват на 16 септември. Тачи, Весели, Селими и Красничи отхвърлят обвиненията и твърдят, че са невинни. Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бивши лидери на АОК.

Под мотото „Свобода за освободителите" албанският премиер Еди Рама изрази позицията си по съдебното производство срещу бившите ръководители на АОК, съобщава АТА.

Рама изрази увереност, че както Косово е постигнало победа, вярвайки в свободата, така и Хашим Тачи ще победи благодарение на силата на своята истина, информира агенцията.

„Този фарс е в последните си дни - независимо какво могат да очакват неговите извършители. Но, както самият Хашим каза, никой никъде не може да отнеме свободата на човека. Както Косово победи, вярвайки в свободата, дори когато нямаше никого и нищо, освен собствената си жажда за свобода -така и Хашим Тачи ще победи благодарение на силата на своята истина; истина, която годините на лишаване от свобода само са направили по-силна, наред с подкрепата на целия албански народ", каза албанският премиер Еди Рама, цитиран от АТА.

Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

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