Тръмп от Дъблин: Бих искал да видя обединена Ирландия

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Американският президент Доналд Тръмп заяви от Дъблин, че "би се радвал" да види Република Ирландия обединена с управляваната от Великобритания Северна Ирландия, и че това в крайна сметка ще се случи, предаде Ройтерс.

"Е, не искам да създавам никакви проблеми, но ще ви кажа - бих искал да видя обединение", заяви Тръмп пред медиите след срещата си с ирландския премиер Михол Мартин, предаде БТА.

И допълни: "Според мен това ще стане рано или късно... Мисля, че би било фантастично - как би могло да е лошо?", добави той.

"Сега, Великобритания ще има какво да каже по въпроса... но мисля, че би било чудесно", посочи американският държавен глава.

Освен това Тръмп каза, че проиранските йеменски хуси, които завзеха стратегическия проток Баб ел Мандеб - между Червено море и Аденския залив, са поискали от Съединените щати да не се намесват.

"Проведохме разговори. Хусите ни се обадиха. Не искат да ги атакуваме", заяви президентът на САЩ пред медиите в Дъблин.

Той добави, че е разговарял с престолонаследника и фактически лидер на Саудитска Арабия - Мохамед бин Салман, когото определи като "приятел".

Онлайн медията "Аксиос" съобщи, че принц Мохамед е звънял на Доналд Тръмп два пъти в четвъртък, за да го помоли да нанесе удари срещу йеменските бойци, но е получил отказ.

Блицофанзивата на хусите доведе до това, че съседна Саудитска Арабия, най‑големият износител на петрол в света, се оказва притисната, след като Ормузкият проток, от другата страна на полуострова, е блокиран от Техеран от началото на войната в Близкия изток.

Петролната инфраструктура на страната беше обект тази седмица и на мащабна атака с дронове и ракети от страна на хусите.

Американският президент, в навечерието на междинните избори в САЩ, които могат да му костват контрола над Конгреса, и знаейки, че конфликтът с Иран е силно непопулярен, изглежда вече се въздържа от открита военна намеса в Близкия изток, отбелязва АФП.