Големи вълни отнесоха пясъчен плаж от култовия "Форест Гъмп", отмениха музикален фест на брега

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Музикален фестивал в Калифорния, в който като хедлайнери трябваше да бъдат Оливия Дийн и The Killers, беше отменен заради ерозия на брега, отнела част от плажа, предвиден за провеждане на събитието, предаде АФП.

Ocean Way трябваше да се състои в края на септември на плажа в Санта Моника, който се вижда във филма „Форест Гъмп" и е любимо място за туристите от Лос Анджелис.

Големи вълни, достигащи до 4,5 метра височина в резултат на преминал циклон в открито море, и щети, причинени от скорошна буря, „доведоха до ерозия на значителна част от мястото за провеждането на фестивала", се казва в съобщение, разпространено от местните власти.

„Не можем да допуснем десетки хиляди участници във фестивала на този пясък, докато той не е стабилен", добавят от управата Санта Моника, цитирани от АФП.

Силното вълнение, предизвикано от циклона „Мари", е причина и за голяма дупка в алеята към къща, която според медиите принадлежи на американския актьор Никълъс Кейдж. Заради това беше издаването на заповед за евакуация на 31 жилища в близост.

В по-южната част на това крайбрежие една къща се срути, а седем бяха обявени за негодни за обитаване поради ерозия на брега, съобщава БТА.

Природният феномен Ел Ниньо с голяма интензивност затопля водите на Тихия океан и благоприятства образуването на мощни бури като „Мари". Учените са единодушни, че климатичните промени усилват ефектите на Ел Ниньо, допълват агенциите.