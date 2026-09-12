Бивша репортерка влезе в екипа на Тръмп, след като съди Fox News за сексуален тормоз

Бившата репортерка на телевизия ESPN Брит Макхенри официално се присъедини към администрацията на Доналд Тръмп, след като получи медийна позиция в Държавния департамент на САЩ, съобщава "Дейли мейл".

40-годишната Макхенри потвърди, че е приела назначение за съветник по въпросите на пресата в дипломатическата агенция, работейки под ръководството на държавния секретар Марко Рубио.

Макхенри обяви новината в сряда, като публикува снимка на себе си до официалния печат в залата за брифинги за пресата в Белия дом във Вашингтон.

It is true. I am honored to serve as a newly appointed press advisor to the State Department, our country’s highest diplomatic institution. Proud to serve for and work alongside some truly incredible people. https://t.co/yIi0hzH9PW — Britt McHenry (@BrittMcHenry) September 9, 2026

„Вярно е", написа Макхенри в социалната мрежа X. „За мен е чест да служа като новоназначен съветник по въпросите на пресата в Държавния департамент – най-висшата дипломатическа институция на страната ни. Горда съм да служа и да работя заедно с някои наистина невероятни хора."

В отделна публикация в LinkedIn Макхенри добави: „Изключително съм развълнувана да започна тази нова глава днес и съм благодарна на всеки човек, който ми помогна да преследвам и постигна тази възможност.

В продължение на 17 години работих пред камера и отразявах новините. Сега мога да използвам този опит в най-висшата дипломатическа институция на страната ни."

Назначението е поредната глава в бурната медийна кариера на Макхенри, белязана от редица широко отразявани скандали на работното място и съдебни битки.

Тя работи три години като базирана във Вашингтон репортерка на ESPN, преди да бъде уволнена през 2017 г. в рамките на мащабни съкращения в компанията.

По време на работата си в ESPN Макхенри попадна в заглавията през 2015 г., когато беше отстранена, след като охранителни камери я заснеха да се кара с служител на компания за репатриране на автомобили. По-късно тя се извини, като призна, че „е позволила на емоциите да вземат връх" в напрегнатия момент.

След напускането на ESPN Макхенри се насочи към десни политически коментари, като се появяваше по Fox News Media и Fox 5 DC.

През 2019 г. тя заведе дело за сексуален тормоз срещу Fox News и водещия Джордж „Тайръс" Мърдок, обвинявайки го, че й е изпращал сексуално explicitни текстови съобщения и твърдейки, че телевизията й е отмъстила, след като се е оплакала.

В иска си, подаден във федерален съд в Ню Йорк, Макхенри заяви, че след като е повдигнала опасенията си, е „претърпяла унижение, емоционални страдания, провал в кариерата и значителни загуби на икономически възможности".

Макхенри твърди, че в продължение на месеци през 2018 г. Тайръс й е изпращал сексуално explicitни текстови съобщения, докато двамата са работили заедно по предаването „Un-PC". Тя заяви, че когато се оплакала, изпълнителната директорка на Fox Nation Дженифър Раушет, която също е била посочена в иска, й казала, че е „заменима". Тайръс отрече обвиненията.

Делото беше доброволно прекратено от двете страни през 2021 г., след като беше постигнато конфиденциално споразумение.

След прекратяването на делото Макхенри заяви пред The Daily Beast: „Много се гордея, че отстоях правата си и се надявам да съм дала сили на други жени да направят същото. Въпреки че напълно заставам зад истинността на твърденията си, се радвам да оставя този въпрос зад гърба си и да продължа напред с кариерата си."

От Fox News Media заявиха пред изданието: „Въпреки че Fox News е уверена, че би спечелила делото, сме доволни, че успяхме да разрешим този въпрос без допълнителни съдебни производства."

Тайръс не коментира публично споразумението, но адвокатът му Том Клеър заяви, че е „доволен, че страните са постигнали споразумение, съгласно което исковете срещу него ще бъдат окончателно отхвърлени".