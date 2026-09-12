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Кремъл: Не е решено дали Путин ще участва във форума на Г-20 в Маями

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Москва все още не е решила дали руският президент Владимир Путин ще присъства на срещата на върха на Г-20 в американския град Маями, в щата Флорида, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. Форумът е насрочен за 14 и 15 декември тази година.

„Не знаем дали ще отидем в Маями“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос. 

По-рано днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че „дори не е била обсъждана“ възможността президентът Путин да присъства на срещата на върха на Г-20. 

През април говорителят на Кремъл обяви, че е възможно руският лидер да участва във форума на Г-20, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че присъствието на Путин на насрочената за декември среща на върха „би било много полезно“. 

Песков днес коментира изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че би заминал за Маями, ако Путин участва във форума на Г-20, и че би искал да се срещне там с руския държавен глава.

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями. Това обяви той в интервю за "Дойче веле".

Попитан дали би се срещнал с руския президент в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори: "Да, разбира се".

И допълни: "Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения."

Говорителят на Кремъл потвърди многократно заявяваната руска позиция, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, ще трябва да посети Москва, пише БТА.

Песков днес коментира и ситуацията в Близкия изток, след като йеменските бунтовници хуси поеха контрола върху ключовия остров Перим в Червено море. Ситуацията в протока Баб ел Мандеб се развива по неконтролируем начин, което предизвиква загриженост в Москва, подчерта говорителят на Кремъл. 

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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