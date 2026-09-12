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Бахрейн пропуска преговорите на страните от Залива с Иран за отваряне на Ормузкия проток

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Бахрейн заяви, че няма да участва в насрочените за понеделник преговори в Оман на държавите с излаз на Персийския залив с Иран за отварянето на Ормузкия проток, предадоха Франс прес и Ройтерс. 

Ислямската република вчера обяви, че в понеделник в Оман ще се състои среща с представители на страните от Залива относно Ормузкия проток, който от над шест месеца е под иранска блокада.

„Целта на тази среща е да се насърчи по-доброто разбирателство между страните от региона и да се допринесе за укрепването на общата регионална сигурност“, се казва в изявление на външното министерство на Иран, като се добавя, че в нея ще участват Ирак и други страни, имащи излаз на Персийския залив, пише БТА.

Бахрейн „няма да се включи в нито една среща, в която участва Иран, преди да се възстановят двустранните дипломатически отношения“, пише в изявление на външното министерство на кралството. В текста се добавя, че трябва да бъде гарантирано свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток „без дискриминация, такси или изисквания за разрешение“. 

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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