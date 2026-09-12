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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23548931 www.24chasa.bg

Предупредиха жителите на румънски окръг, граничещ с Украйна, да се пазят от дронове

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Дрон

Жителите на окръг Ботошани в Североизточна Румъния получиха днес следобед съобщение по системата "Ро-Алърт" (Ro-Alert) за възможно навлизане на дронове, предаде агенция Аджерпрес.

Населението е призовано да запази спокойствие и да се укрие.

„Въздушна тревога (възможно навлизане на дронове): Запазете спокойствие; укрийте се в мазета или укрития за гражданска защита. При липса на укритие, останете вътре в дома, далеч от прозорци и външни стени“, се посочва в съобщението по системата "Ро-Алърт", изпратено от Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU), пише БТА.

Населението на Румъния, което живее в окръзи, граничещи с Украйна, често получава предупреждения за опасност от падащи обекти от въздуха заради въздушните удари на Русия срещу Украйна. Досега повечето въздушни тревоги се отнасяха за жителите на североизточната част на окръг Тулча по румънско-украинската граница при река Дунав.

Дрон

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