Ирак и Иран със съвместно разследване на пусковите установки за дронове

Иракският министър-председател Али Фалех аз Зайди е приел иранското искане за съвместно разследване на откритите пускови установки за дронове близо до иракско-иранската граница, съобщи канцеларията на премиера, цитирана от Ройтерс.

Във фокуса на разследването ще е откриването на платформите в пограничния район, които са били използвани за извършване на атаки срещу саудитския нефтопровод "Изток–Запад".

Междувременно Ирак затвори днес три гранични пункта с Иран, предаде Франс прес, като цитира представители на службите за сигурност. Това се случи ден след атаката с дронове срещу споменатия нефтопровод в Саудитска Арабия, която според Рияд и Багдад е била извършена от иракска територия, пише БТА.

Малко след нападението премиерът Аз Зайди освободи от длъжност началника на оперативното военно командване на провинция Майсан, в южната част на страната, след като властите установиха, че дроновете са били пуснати от тази зона.

Нито една групировка не е поела отговорността за атаката, която засегна саудитския нефтопровод "Изток–Запад", достигащ пристанище Янбу на Червено море. Иракски въоръжени групи, подкрепяни от Иран и вече обвинявани от Рияд за нападения срещу петролна инфраструктура, отрекоха да са замесени.

Според източник на АФП от силите от сигурността решението за затварянето на граничните пунктове е част от "разузнавателни усилия за откриване на извършителите и за предотвратяване на бягството им (…), както и за възпрепятстване на контрабандата на дронове през тези пунктове".