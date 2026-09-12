Десетки хиляди искат оправдателна присъдата за бившия президент на Косово Хашим Тачи

Десетки хиляди поискаха днес в Прищина, столицата на Косово, оправдателна присъда за бившия президент на страната Хашим Тачи по делото за военни престъпления срещу него и още трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде АФП.

Дългоочакваната присъда по делото на първа инстанция, започнало през април 2023 г., ще бъде обявена в сряда, 16 септември, от Специализирания съд за Косово, базиран в Хага, Нидерландия.

Събралите се на централния площад в Прищина участници в „Похода за свобода“ развяваха множество червени знамена на Армията за освобождение на Косово (АОК) и периодично скандираха акронима „УЧК“ на някогашната бунтовническа сила на косовските албанци, пише БТА.

Няколко души произнесоха речи от трибуна, разположена сред огромни портрети на четиримата обвиняеми и пред гигантски екран, на който от няколко седмици се отброяват дните до произнасянето на присъдата.

58-годишният Хашим Тачи, бивш политически лидер на АОК, беше президент на младата държава, когато през ноември 2020 г. му бяха повдигнати обвинения. Тогава той подаде оставка и се яви в Хага, където беше задържан.

Прокуратурата поиска 45 години затвор за него, както и за другите трима бивши командири на АОК, които са подсъдими по същото дело - Кадри Весели (ръководител на разузнаването на АОК), Реджеп Селими (оперативен командир) и Якуп Красничи (говорител на АОК).

„В сряда очакваме свобода за освободителите. Този процес беше чисто политически и беше насочен срещу АОК. Всички те са невинни. Надявам се да бъдат освободени възможно най-скоро и да се върнат в страната си като невинни хора“, заяви пред АФП 40-годишният Лимон Дервишай, който е пристигнал от Швейцария, за да участва в митинга.

Четиримата бивши командири на АОК са обвинени, че са ръководили „престъпно сдружение“, извършвало убийства, изтезания, преследване и незаконно задържане на хора на десетки места в Косово и Албания по време и след конфликта със сръбските сили (1998–1999 г.). Обвиняемите пледираха невинни.

Според обвинителния акт членове на АОК са извършили престъпления срещу стотици цивилни и лица, които не са участвали в бойни действия - сърби, роми и косовски албанци, смятани за политически противници.

Хашим Тачи беше първият ръководител на косовското правителство след обявяването на независимостта на страната (2008–2014 г.), а след това беше неин президент (2016–2020 г.), припомня АФП.