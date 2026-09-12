Хиляди хора излязоха на климатичен протест в Амстердам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди хора излязоха днес следобед в Амстердам - от площад „Дам“ до площад „Музеумплейн“, за да привлекат внимание към климатичните проблеми.

Протестиращите настояват Нидерландия да се откаже от изкопаемите горива и искат ускорен преход към чиста енергия. Част от тях носят транспаранти и плакати, на които има надписи като „Божичко, спрете петрола“ и „Изкопаемите горива не са готини“. Виждат се също палестински знамена и знамена на „Бунт срещу изчезването“ (Extinction Rebellion).

Шествието с дължина 2,5 километра се организира от така наречената Коалиция за климатичната криза, която се състои от различни екологични и граждански организации, сред които „Защита на природата“ и „Бунт срещу изчезването“.

Има хора от различни възрасти, включително и деца.

През последните години климатичното движение все по-често организира шествия в Амстердам, най-вече през есента. Най-голямо беше присъствието през 2023 г. , когато според организаторите са присъствали около 85 000 души, пише БТА.

Организаторите на днешното шествие говорят за 40 000 участници от всички слоеве на обществото, съобщава нидерландската информационна агенция АНП. Полицията и общината заявяват, че не могат да коментират броя на участниците.