Шънджън емитира офшорни облигации на стойност 1 млрд. юана в Макао

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Общинското правителство на Шънджън емитира офшорни облигации за устойчиво развитие на стойност 1 млрд. юана (около 147,6 млн. щатски долара) в Специалния административен район Макао в Китай, съобщи Валутната агенция на Макао.

Тригодишните облигации, предлагани на професионални инвеститори, са с купонна лихва от 1,41%. Постъпленията ще бъдат използвани за финансиране на проекти в областта на управлението на водните ресурси, здравеопазването и други. Облигациите са получили сертификат преди емитирането от Агенцията за осигуряване на качеството в Хонконг.

Продажбата бележи втората поредна година, в която Шънджън емитира офшорни държавни облигации, деноминирани в юани, в Макао, както и първото му предлагане там на облигации за устойчиво развитие, посветени на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао.

Валутната агенция на Макао отбеляза, че продажбата отразява по-тясното финансово сътрудничество с Шънджън.

Макао ще продължи да развива своя облигационен пазар в рамките на третия си петгодишен план като част от усилията за развитие на финансовия сектор и диверсификация на икономиката, добавиха от агенцията.