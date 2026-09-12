Сблъсък между протестиращи и полиция във Великобритания, наричали униформените „измет“

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Протестиращи срещу миграцията влязоха в сблъсъци с полицията в събота, след като стотици хора се събраха в Портсмут, Великобритания, въпреки предупрежденията на органите на реда да не прикриват лицата си.

След шествието през града избухнаха сблъсъци между протестиращи и активисти от контрадемонстрация, организирана от „Станд Ъп Ту Рейсизм" (Stand Up To Racism), когато двете групи напускаха площад „Гилдхол", съобщава "Дейли мейл".

Протестиращи срещу миграцията бяха заснети да крещят „измет", преди да започнат сблъсъци, докато полицаи се опитваха да им попречат да пробият полицейския кордон.

Демонстрацията е поредната от протестите на десни групи, започнали през миналия уикенд, след като няколкостотин мъже, облечени в черно и с балаклави, блокираха достъпа до пристанището в Дувър.

Организаторът на протеста Дани Томас съобщи в социалните мрежи в петък, че няма да присъства на днешното събитие. Той обаче призова „колкото се може повече хора" да се включат в демонстрацията в крайбрежния град.

Полицията в Хемпшър предупреди участниците, че са в сила правомощия, които забраняват носенето на покривало за лице с цел прикриване на самоличността по време на протест. Това означава, че полицаите могат да арестуват всеки в определената зона, който прикрива лицето си по време на демонстрацията, като използват правомощията си съгласно Закона за престъпността и полицията.

Протестиращите се събраха в центъра на града пред църквата „Ол Сейнтс" на Комършъл Роуд в 12:30 часа, преди да потеглят към площад „Гилдхол".

Мъж с мегафон, който се обърна към антиимиграционните протестиращи, започна скандирания с призива „Спрете лодките". Той заяви, че протестът е срещу „нелегалните мъже, нахлуващи по бреговете ни", като подчерта, че демонстрацията не е заради отношение от типа „майната им на полицаите".

Стотици хора се събраха и на контрадемонстрация, организирана от „Станд Ъп Ту Рейсизм". Двете групи бяха разделени от полицията на площад „Гилдхол".

Протести и контрапротести се проведоха и в други британски градове, включително Нюкасъл и Глазгоу.

По-рано в събота полицията в Хемпшър заяви: „Ще подкрепим онези, които искат да изразят възгледите си мирно и законно, но няма да толерираме хора, чиято единствена цел е да създават страх и да подбуждат към насилие."

Участниците трябваше да следват определен маршрут, а организаторите от „Портсмут Пейтриътс" и други свързани групи получиха конкретно място за събиране в близост до църквата „Ол Сейнтс".

Контрадемонстрацията, организирана от „Станд Ъп Ту Рейсизм", се проведе на паркинг в съседство с протеста. Участниците държаха плакати с надписи като „RNLI са герои, никой не е нелегален". Полицията предупреди, че неспазването на поставените условия може да доведе до арест.

Повечето протестиращи не носеха покривала на лицата си. Един от участниците в антиимиграционния протест обаче беше заснет с покривало, наподобяващо ислямски никаб. Полицаи разговаряха с него и го попитаха защо го носи.

„Превръщам се [в мюсюлманин]", отговорил мъжът.

Друг мъж, придвижващ се със скутер за хора с увреждания и носещ пластмасова маска на лицето, също беше спрян от полицията на площад „Гилдхол". Полицаите му обяснили действащите правомощия, след което той свалил маската и продължил пътя си.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд се срещна с полицията в четвъртък, за да получи уверения, че органите на реда са готови да реагират бързо срещу „крайнодесни групи", които се опитват да сплашват местните общности след събитията в Дувър и Портсмут през миналия уикенд.

В неделя вечерта няколкостотин души се събраха в района на Ийстни Марина, след като лодка прекоси Ламанша, в опит да попречат на около 120 мигранти да напуснат района с автобуси.

По данни на полицията в Хемпшър са били повредени служебни автомобили, а малък брой полицаи са били ранени.

Около 200 души са били разпръснати в ранните часове на понеделник.

В Дувър тълпи от мъже с маски блокираха пътя към пристанището миналата събота. Сцените бяха осъдени от политици от всички основни партии.

В петък полицията съобщи, че мъж е бил обвинен в насилствени безредици и нападение над полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения във връзка с протеста в Портсмут в неделя.

Става дума за 42-годишния Дел Леон Съмървил от Портсмут. Той се яви пред магистратския съд в Портсмут, който заседаваше в сградата на кралския съд.

Съмървил не се призна за виновен по време на краткото заседание по обвиненията за участие в насилствени безредици между 5 и 8 септември в Портсмут и за нападение над полицай на 11 септември във Ватърлувил.

Прокурорът Луси Падик заяви пред съда, че Съмървил е обвинен, че е хвърлил бутилка към полицейски кордон и се предполага, че е казал на служителите да „вървят по дяволите", докато хвърлял бутилката. Твърди се още, че при ареста си Съмървил е ритнал полицая Пескет и го е улучил в дясното бедро.

Съдът го остави в ареста. На заседанието присъстваха членове на семейството му. Следващото му явяване пред съда е насрочено за 16 септември в Кралския съд в Портсмут.

Шабана Махмуд заяви: „Тези сцени причиниха безредици за хората и фактът, че хората са облечени в черно и носят балаклави, създава страх и очевидно демонстрира злонамерени намерения към нашите жители.

Това прави ситуацията различна от други протести и трябва да се уверим, че си вземаме поука от случилото се."