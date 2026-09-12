Украйна поразила голям завод за каучук в руската Самарска област

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Въоръжените сили на Украйна са поразили един от най-големите руски заводи за производството на синтетичен каучук - в град Толиати, в Самарска област. Това съобщи днес генералният щаб на украинската армия, цитиран от Ройтерс.

Ударите са причинили пожар, уточни генщабът. В изявлението се казва, че заводът на "Толиатикаучук" е специализиран в производството на синтетичен каучук и горивни добавки, които "се използват за руски ракети“.

На свой ред губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев обяви, че промишлени обекти в областта са били атакувани от украински дронове тази сутрин, пише БТА.

Федоришчев не уточни кои обекти са били атакувани или дали са били нанесени щети. Кметът на град Таганрог, Ростовска област - на Азовско море, заяви, че щети има по няколко жилищни сгради, а един човек е бил ранен.

Освен това пожари са избухнали след удари в 4 търговски обекта в Таганрог, съобщи пред ТАСС кметицата Светлана Камбулова.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са свалили 230 украински дрона през изминалата нощ над повече от 10 руски области, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров и Азовско море.