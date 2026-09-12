Прогнозират големи промени в руската ФСБ, наследник на КГБ, важен шеф напусна

Ръководителят на Службата за икономическа сигурност (СИС) на ФСБ Сергей Алпатов, подаде оставка по здравословни причини, съобщиха пред руския сайт "Важные истории" двама бивши служители на службата, които не се познават помежду си.

Те също така казват, че все още никой не е назначен на негово място, тъй като се очаква голяма реорганизация през следващите месеци (през октомври според единия източник). Промените ще засегнат както ключови служби, така и техните ръководители, включително директора Александър Бортников.

Според източници на "Важные истории" Бортников отдавна „се натиска за пенсиониране", прекарвайки много време в санаториуми, а задълженията му все по-често се изпълняват от първия му заместник Сергей Корольов. Според източници сред другите кандидати за директорския пост са протежето на Игор Сечин Иван Ткачов, началник на Военното контраразузнаване (ВОК), и Владислав Менщиков, началник на контраразузнавателната служба.

Федералната служба за сигурност (ФСБ) е основната национална служба за сигурност и вътрешно разузнаване на Руската федерация, наследник на съветския КГБ.

Основните ѝ функции и задачи са защита на страната срещу чужди шпиони и тайни агенти, предотвратяване на терористични заплахи, контрол и защита на държавните граници на Русия, борба с организираната престъпност, корупцията и защита на конституционния ред.

ФСБ е създадена след разпадането на Съветския съюз. Нейното седалище се намира на известния площад „Лубянка" в Москва. Тя разполага с широки правомощия в областта на сигурността и оказва силно влияние върху вътрешнополитическия живот и държавния апарат в страната.

Сергей Алпатов пое СЕБ през 2021 г., когато бившият му директор Сергей Корольов беше повишен в първи заместник-директор на ФСБ. Преди това Алпатов ръководеше отдел „М", който ръководи полицията, руската национална гвардия, Министерството на правосъдието и други ведомства.

На тази позиция Алпатов отговаряше за няколко нашумели дела. Например срещу полицейския полковник Дмитрий Захарченко, у когото бяха открити близо 9 милиарда рубли в брой, както и делата на високопоставени служители на Следствения комитет, получили над милион долара от криминалния бос Шакро Молодой.

СЕБ се смята за една от ключовите служби в рамките на ФСБ. Тя включва например: дирекция „К", който контролира целия кредитен и финансов сектор на Русия, президентската администрация и правителството; дирекция „П", която контролира цялата руска индустрия, включително нефтените, газовите и военно-промишлените корпорации; дирекция „М" и други.

Настоящият ръководител на ФСБ Александър Бортников, ръководеше СЕБ до 2008 г. Неговият първи заместник и един от вероятните наследници като директор Сергей Корольов, също ръководеше СЕБ до 2021 г.

Според независими медии ФСБ се е превърнала в основната разузнавателна агенция на Русия през последните месеци, концентрирайки значителна част от властта в страната. Втори отдел на ФСБ, официално натоварен със задачата да защитава конституционния ред и да се бори с тероризма, стои наред с други неща зад блокирането на интернет.