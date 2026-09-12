Германия подозира руското разузнаване в хибридна атака на летището в Лайпциг

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Германски следователи подозират служител на руското военно разузнаване (Главно разузнавателвно управление - ГРУ), че е участвал в подготовката на опита за "хибридна атака" с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг миналия месец, съобщи днес германският вестник "Велт ам Зонтаг", цитиран от Франс прес.

Според германския вестник руснакът Олег Л., служител на ГРУ, е заподозрян, че е координирал логистиката на плана за атаката, насочен срещу това летище в Източна Германия.

Властите са идентифицирали и втори заподозрян – беларуски гражданин на име Андрей К., добавя вестникът.

Тези факти са накарали Берлин да обвини Русия и да обяви редица мерки, сред които затварянето на руското консулство в Бон и на руски културен център в Берлин, съобщава вестника. Москва отрича да е замесена в атаката, пише БТА.

Разследващите смятат, че Олег Л. е пристигнал в Германия от Турция, преди да отпътува за Сърбия от летището в Берлин. Сега той вероятно се е върнал обратно в Русия, посочва вестникът.

Преките въздушни връзки между Русия и Германия са преустановени от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва АФП.

Властите са знаели още при пристигането му, че Олег Л. има връзки с ГРУ, но той не е бил поставен под наблюдение след влизането си в Германия, пише вестникът.

Заподозрените са били идентифицирани благодарение на следи от ДНК, открити на летището, уточнява вестникът.

Взривните вещества, използвани по време на инцидента, са могли да бъдат прекарани в Германия, скрити в камиони, преминаващи през България и Сърбия, предполага вестникът.

Дронът е открит късно вечерта на 4 август в охраняемата зона, предназначена за карго операции на летището в Лайпциг, в близост до украински товарен самолет. Това летище служи като хъб за превоз на военно оборудване.

Говорителка на Федералната служба за защита на конституцията – германската служба за вътрешна сигурност – заяви пред AФП, че не може да коментира тази информация "поради продължаващото разследване".

Германия, един от основните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., е изправена пред все по-чести саботажи, кибератаки и други опити за атаки, като обикновено се подозира, че зад тях стои Москва, отбелязва АФП.