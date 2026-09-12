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Не очакват споразумение за отваряне на Ормузкия проток по време на преговорите в Оман

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Ормузкия проток

Насрочените за понеделник преговори между Иран и страни от Персийския залив в Оман ще дадат възможност да се обсъдят различни въпроси, включително ситуацията в Ормузкия проток, но не се очаква да бъде подписано споразумение за отварянето на блокирания морски път. Това заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Иран от месеци преговаря с Оман, който контролира отсрещния бряг на протока, за споразумение, което да уреди правилата за преминаване през ключовия морски път. Оман отдавна заявява, че преговорите му с Иран имат подкрепата и на други арабски държави с излаз на Персийския залив.

Техеран обяви вчера, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от Залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона засега запазват мълчание. Единствено Бахрейн заяви днес, че няма да участва в среща с Иран.

Интервюираният от Ройтерс ирански представител каза, че срещата е свикана по инициатива на Оман и ще предостави възможност за обсъждане и на други регионални въпроси, наред със ситуацията в Ормузкия проток, пише БТА.

По думите му Иран все още иска споразумение, което ще му позволи да събира такси за преминаване през протока - нещо, което Оман отхвърля.

Ормузкия проток

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