76 са вече загиналите на ферибота, който се запали край филипинския остров Палаван

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Спасителните екипи във Филипините са открили още 41 овъглени тела на ферибот, който се запали в четвъртък край остров Палаван, с което броят на загиналите при пожара достигна 76 души, а още 13 се смятат за изчезнали, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че съдебните медици са изправени пред трудната задача за идентифициране на жертвите.

С тази трудоемка задача експертите се заеха още вчера, след като 30 открити тела на жертви бяха транспортирани в пристанищния град Корон, където съдебни медици, работещи в палатки, започнаха да идентифицират труповете.

Спасители в защитно облекло стоварваха черни чували с тела на загинали от кораба на бреговата охрана под шокираните погледи на роднини на пътниците на ферибота, които чакаха някакви новини за близките си, пише БТА.

Пожарникари за пръв път влязоха във ферибота вчера, след като изгасиха пожара повече от ден след избухването му, давайки на властите достъп до зони, където дотогава не можеше да се стигне заради гъстия дим и нагорещените повърхности.

Бреговата охрана заяви, че овъглените тела са открити в отделението за пътници икономична класа на ферибота, отбелязва Ройтерс.