Хиляди протестираха в Германия след победата на "Алтернатива за Германия" на изборите в провинция Саксония-Анхалт

Десетки хиляди хора протестираха днес в цяла Германия срещу крайнодесния екстремизъм, като големи митинги се проведоха в Дюселдорф, Хамбург, Берлин и Мюнхен, почти седмица след историческата изборна победа на партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), предаде ДПА.

Победата на АзГ на изборите миналата неделя в провинция Саксония-Анхалт, където партията спечели 44 процента от гласовете, доведе крайната десница в Германия най-близо до завземането на властта от Втората световна война насам.

В Дюселдорф около 20 000 души участваха в протестен марш "срещу AзГ и десния екстремизъм", по данни на полицията и организаторите, докато според организаторите още 25 000 души се включиха в марша в Хамбург.

В Берлин няколко шествия се събраха пред кметството на града. Полицията оцени броя на участниците на 18 000, докато според организаторите те са били 32 000, пише БТА.

В няколко града се проведоха и митинги като част от националната инициатива, изискваща Конституционният съд на Германия да преразгледа позицията си за партиите, за които германската служба за вътрешна сигурност подозира, че са крайнодесни екстремисти, или за които това е потвърдено. Тези демонстрации, организирани от групата ПРЮФ (PRUF), което в превод означава "доказателство" или "проверка", се провеждат всяка втора събота от месеца в столиците на германските провинции.

Най-големият от тези митинги днес беше в Мюнхен, където според полицията се събраха около 12 000 души. Около 2000 души се събраха в Майнц, около 1500 - в Саарбрюкен и около 1100 в Магдебург. Протести се проведоха също така в Лайпциг.