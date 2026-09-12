Продадоха детския дом на Тръмп за 2 млн. долара

Детският дом на американският Доналд Тръмп в Ню Йорк беше продаден за близо 2 милиона долара, след като ремонт превърна някогашното запуснато жилище, пълно с мухъл и котки, в модерен дом, пише ABC News.

Президентът е живял в къщата в стил „Тюдор" в Куинс до 4-годишна възраст. Баща му, предприемачът Фред Тръмп, построил дома в заможния квартал „Джамейка Естейтс" през 1940 г. Семейството отдавна не притежава имота.

Продажната цена от 1,93 млн. долара се появи в петък в сайтовете за недвижими имоти, след като през юли купувачът, чието име не е разкрито, е сключил договор за придобиването на къщата.

Продавачът Томи Лин, предприемач в сферата на недвижимите имоти, купил петстайната къща с три бани миналата година за 835 000 долара, след като тя била необитаема и занемарена в продължение на години.

Лин похарчил още 500 000 долара за осеммесечен основен ремонт на интериора. Той добавил модерна кухня за професионални готвачи, дървени подове с шарка „рибена кост" и бани в стил спа, съобщава „Ню Йорк пост".

През последните години къщата е сменяла собствениците си няколко пъти. През 2017 г., само няколко месеца след като Тръмп стана президент, тя е била продадена за 2,14 млн. долара, според Zillow.

Тогава купувачът е бил компания с името Trump Birth Home LLC. За кратко имотът е бил предлаган и под наем в Airbnb, като в него имало копия на картонена фигура на Тръмп в реален ръст, екземпляри от книгата му „Изкуството на сделката" и рамкирана корица на списание People с Тръмп.

През 2019 г. къщата отново е била обявена за продажба, този път с искана цена от 2,9 млн. долара, но така и не намерила купувач, докато Лин не я придобил.

Междувременно, според „Ню Йорк пост", домът постепенно се превърнал в руина. След спукване на тръба се появили сериозни щети от вода и мухъл, а колония от диви котки се настанила в къщата, в която Тръмп прекарал първите години от живота си.

Президентът, който сега е на 80 години, натрупал богатството си именно в бизнеса с недвижими имоти. Той построил носещата неговото име „Тръмп Тауър" в Манхатън и в продължение на десетилетия живял там, преди да превърне известността и богатството си в политическа кариера.

Като президент той също ръководи мащабно преустройство на собствената си резиденция. В Белия дом се изгражда огромна бална зала, а Овалният кабинет е украсен със златисти и позлатени елементи, характерни за имотите и естетиката на Тръмп.