Трима души бяха убити при руски удари с дронове по цивилни коли в украинския град Краматорск

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Трима души бяха убити днес при руски удари с дронове по коли на три места в украинския град Краматорск, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Общинският съвет на Краматорск - един от фронтовите градове крепости, които Русия иска да превземе, заяви че инцидентите са станали около обед днес в интервал от около 90 минути.

При атаките са ранени още четирима души.

Кадри в Телеграм показват стари автомобили "Лада", които са силно обгорели и изпочупени, пише БТА.

"Това не са военни цели. Това са обикновени коли на цивилни. Хората са отивали с тях по работа", заяви общинският съвет на града.