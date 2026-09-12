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Чути са експлозии на иранския остров Кешм в Ормузкия проток,

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Ормузкия проток

Две експлозии са били чути днес край иранския остров Кешм, разположен в стратегическия Ормузки проток, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.

„Преди няколко минути на остров Кешм се чуха две експлозии, идващи от морето“, съобщи ИРНА. Засега няма информация за причината за експлозиите, нито за евентуални щети или пострадали, пише БТА.

Съобщението е направено на фона на продължаващото военно напрежение в района на Ормузкия проток. През последните две седмици Иран нанесе удари по петролни танкери, преминаващи през протока, както и по американски бази в държави от Персийския залив в отговор на атаки на американските въоръжени сили срещу ирански цели, отбелязва АФП.

Ормузкия проток

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