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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23550358 www.24chasa.bg

Си Дзинпин и Наренда Моди обсъдиха развитието на отношенията между Китай и Индия

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 септември в Ню Делхи китайският председател Си Дзинпин се срещна с индийския премиер Наренда Моди по време на участието си в 18-ата среща на ръководителите на БРИКС. Двамата лидери проведоха откровен и задълбочен обмен на мнения, като постигнаха важно съгласие за партньорство между Китай и Индия.

Си Дзинпин посочи, че Китай винаги разглежда и развива отношенията с Индия от стратегическа височина и в дългосрочна перспектива. Въпреки че националните условия в двете страни са различни, те напълно могат да се допълват взаимно, да се подкрепят, да допринасят за успеха си и да се развиват заедно. Предвид международната обстановка, белязана от промени и нестабилност, Китай и Индия, като двете най-населени държави в света и важни членове на Глобалния юг, носят голяма отговорност. Двете страни трябва да имат предвид бъдещето на човечеството и благоденствието на народите си, да работят ръка за ръка за насърчаване на висококачественото развитие на „голямото сътрудничество на БРИКС" и да предоставят повече положителна енергия за насърчаване на мира, стабилността, развитието и просперитета в света.

От своя страна Наренда Моди заяви: „С председателя Си Дзинпин многократно проведохме ползотворни срещи, които насочиха отношенията между Индия и Китай в положителна посока, което е в съответствие с общите интереси на над 2,8 милиарда души. Двете велики цивилизации на Индия и Китай от хилядолетия обменят опит и напредват ръка за ръка".

Индия винаги разглежда отношенията между Индия и Китай от стратегическа височина и в дългосрочна перспектива, желае да бъде партньор на Китай, а не негов съперник, и разглежда взаимното развитие като възможност, а не като предизвикателство. Индия се придържа към независима и автономна външна политика, като развитието на отношенията ѝ с Китай не се влияе от трети страни, допълни индийският премиер.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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