Тръмп очаква търговско споразумение с Канада доста скоро

Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм за уреждането на търговския спор с Канада. Той заяви, че очаква постигане на споразумение със северната съседка на САЩ доста скоро. Освен това омаловажи вероятността Вашингтон да се оттегли от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), съобщава Блумбърг, цитиран от БТА.

На среща с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин Тръмп бе попитан дали възнамерява да извади САЩ от тристранното споразумение.

"Всичко върви чудесно. Ще имаме отлични отношения с Мексико. Всъщност имаме добри отношения и с Канада", отговори той на журналистическия въпрос. И заяви, че споразумение с Отава може да бъде постигнато доста скоро, без обаче да уточни дали официалните търговски преговори са възобновени.

Той настоя Канада да подобри отношението си към американските земеделски производители и да премахне митата върху продукцията им, които според него достигат 400%.

Търговският конфликт между САЩ и Канада се разрасна извън митата и застрашава трансграничните вериги за доставки, от които зависят ключови отрасли като автомобилостроенето, отбелязва Блумбърг.

Преговорите за по-широко търговско споразумение се провалиха в последния момент през август, след което Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки за милиарди долари.

На 8 септември премиерът на Канада Марк Карни отвърна с мита върху редица американски потребителски стоки и увеличи ставките за стоманени продукти от САЩ от 25 на 50%. От своя страна Тръмп обяви допълнителни мерки, включително забрани за определени канадски продукти и разширяване на обхвата на митата.

След това канадският премиер Карни даде знак, че още ответни мерки от негова страна са малко вероятни. Според него последните американски ограничения ще имат цялостно "скромно" въздействие. В четвъртък той потвърди, че наскоро е разговарял с Тръмп по геополитически въпроси, без да уточни дали двамата са обсъждали и търговията.

Изявленията на двамата лидери подхранват надеждите за намаляване на напрежението и изход от икономическия спор, прераснал в по-широка конфронтация, посочва Блумбърг.

Тръмп многократно е заявявал, че Канада трябва да стане 51-вия американски щат, и е наричал нейния премиер „губернатор". Тези коментари засилиха настроенията срещу него в Канада и позволиха на Карни да се представи като защитник на националния суверенитет.

Влошаването на отношенията породи опасения, че Тръмп може да заплаши и с оттегляне от USMCA - ход, който би променил съществено правилата за търговия в Северна Америка. Всяка от трите държави (Мексико, Канада и САЩ) може да напусне споразумението с 6-месечно предизвестие, въпреки че формулировката му оставя процедурата неясна.

Спорът с Канада има особено значение за Тръмп преди междинните избори през ноември, на които Републиканската партия ще се опита да запази контрола си над Конгреса. Според Блумбърг подкрепата за президента е на рекордно ниски нива, най-вече заради недоволството от икономическата му политика и войната с Иран.

Взаимното налагане на мита създава и риск от допълнително поскъпване на стоките – основно притеснение за избирателите. Това може да навреди на републиканците в ключови гранични щати като Мичиган, където предстои решаваща надпревара за място в Сената.