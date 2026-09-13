Киев се готви за подновяване на тристранните преговори през октомври

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Киев се готви за евентуално възобновяване на преговорите със САЩ и Русия за прекратяване на войната през откомври. Това заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов, цитиран от Ройтерс.

„Подготвяме се. През октомври", коментира Буданов пред журналисти в кулоарите на конференция в Киев, цитиран от украински медии.

Изявлението му идва няколко дни след посещенията на специалните пратеници на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. Това бе първата им визита в руската столица от февруари и първото им посещение в украинската столица.

Последната тристранна среща за мира се състоя през февруари в Женева. Дипломатическите усилия под ръководството на САЩ бяха в застой, докато Вашингтон насочваше вниманието си към конфликта с Иран, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

След посещенията Уиткоф заяви, че двете столици приветстват новия опит за продължаване на преговорите.

Зеленски каза, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. И предложи домакин на нова тристранна среща да бъде Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава.

Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Разногласията между Киев и Москва остават сериозни за условията за край на войната, която продължава вече близо 5 г. Сред основните спорни въпроси е съдбата на райони от Донбас, които остават под украински контрол. Русия претендира за тези територии, но не е успяла да ги превземе въпреки продължилите с години ожесточени сражения, посочва Ройтерс.