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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23550457 www.24chasa.bg

Индонезийски кораб с 243-ма на борда е в неизвестност

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Кораб СНИМКА: Пиксабей

Индонезийски кораб с 243-ма пътници на борда е в неизвестност, след като рано тази сутрин връзката с него е била прекъсната заради лоши метеорологични условия в Яванско море. Това съобщи индонезийската агенция за издирване и спасяване, цитирана от Ройтерс.

Корабът „Вирго Транспорт 8" е отплавал в събота от Сурабая към Банджармасин.

"Към момента на изготвянето на това изявление не може да се установи връзка с кораба и местонахождението му е неизвестно", заявяват от агенцията за издирване. Започнала е операция по издирването на кораба, а спасителен екип е изпратен към последното му известно местоположение.

Индонезия, която се състои от около 17 хил. острова, разчита до голяма степен на фериботите, като по-достъпна алтернатива на въздушните пътувания. Стандартите за безопасност обаче невинаги се спазват стриктно, което допринася за сравнително големия брой морски инциденти, отбелязва Ройтерс.

Кораб СНИМКА: Пиксабей

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