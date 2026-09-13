Продадоха дома от ранното детство на Доналд Тръмп за близо 2 млн. долара

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Къщата в Ню Йорк, в която президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекарал ранното си детство, бе продадена за 1,93 млн. долара. Това стана след основен ремонт, превърнал занемарения имот в модерно жилище, съобщи БТА.

Американският президент е живял в къщата докато навършва 4 години. Тя е в тюдорски стил и се намира в квартал „Джамайка Естейтс“ в Куинс. Построена е през 1940 г. от бащата на Тръмп - строителния предприемач Фред Тръмп. Семейството отдавна не притежава имота.

Цената на сделката бе публикувана в петък на сайтове за недвижими имоти. Купувачът, чиято самоличност не е разкрита, е сключил договор още през юли.

Предприемачът Томи Лин, който продаде къщата с 5 спални и 3 бани, я е купил миналата година за 835 хил. долара, след като тя е стояла необитаема и занемарена в продължение на години.

Лин вложил още 500 хил. долара в 8-месечен основен ремонт на интериора, съобщи в. „Ню Йорк пост“. Обновеното жилище разполага с кухня с професионално оборудване, дървени подове, подредени във формата на рибена кост и бани в спа стил.

Според платформата за недвижими имоти Zillow къщата е сменяла собствениците си няколко пъти през последните години. Няколко месеца след като Тръмп започва първия си президентски мандат през 2017 г. тя е продадена за 2,14 млн. долара.

Тогава купувач е дружеството Trump Birth Home. За кратко имотът е предлаган под наем чрез Airbnb. В него е имало картонени фигури на Тръмп в реален размер, екземпляри от книгата му „Изкуството на сделката“ и поставена в рамка корица на списание „Пийпъл“ с неговия образ.

През 2019 г. къщата отново е обявена за продажба за 2,9 млн. долара, но остава непродадена докато не е купена от Лин.

Междувременно имотът запустява. Спукана тръба причинява щети от вода и появата на мухъл, а в къщата се заселват безстопанствени котки, съобщава „Ню Йорк пост“.

80-годишният Тръмп натрупва богатството си в бизнеса с недвижими имоти, преди да започне политическа кариера. Той строи небостъргача „Тръмп тауър“ в Манхатън, където живее в продължение на десетилетия.

Като президент ръководи преустройство и на Белия дом, включващо изграждането на огромна бална зала и декорирането на Овалния кабинет с позлатени елементи, характерни за неговите имоти, отбелязва АП.