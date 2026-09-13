Шведите си избират нов парламент

Парламентарни избори за нов състав на Риксдага (шведският парламент - б.р.), се провеждат днес в Швеция, съобщават световните агенции. Битката се води между десен и ляв блок, като всеки от тях се състои от 4 партии.

Избирателните секции отварят врати в 8:00 ч. местно време (9:00 българско) и затварят в 20:00 (21:00 българско време). Над 8 млн. жители на кралството (което е с население от около 10,6 млн. - б.р.), имат право на глас на вота за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм. Новият парламент ще излъчи и нов премиер на страната, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според Ройтерс ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставянето на правителството изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляваща коалиция. Ако победят опозиционните партии от лявоцентристкия спектър, които имат преднина според социологическите проучвания, се очакват тежки преговори - било то за съставяне на правителството на мнозинството с участието на всичките 4 опозиционни партии, било то за правителство на малцинството (самостоятелно или с 1-2 партньори).

В лявоцентристкото политическо пространство на Швеция влизат Шведската социалдемократическа работническа партия, Партията на зелените, Лявата партия и Партията на центъра. В десния блок са Умерената коалиционна партия на настоящия премиер Улф Кристершон, „Шведски демократи“, Християндемократите и Либералите.

Ново допитване от петък показва, че все разединената шведска левица води с малка преднина, а лидерката на лявата коалиция и бивш премиер на Швеция Магдалена Андершон е фаворит да стане отново премиер след 4 години в опозиция. Четирипартийният ляв блок събира подкрепа от 50,8%, като това е равносилно на 180 места в парламента, съобщава Ройтерс.

В същото време настоящото коалиционно правителство и подкрепящата го крайнодясна партия „Шведски демократи“ имат 47,6%, или 169 места в парламента. Това става ясно от анкетата, проведена сред 5642 потенциални гласоподаватели, направена от социологическата агенция Indikator Opinion.

Изборите в Швеция се следят внимателно заради евентуалния възход на крайнодесните на тях в светлината на постиженията на крайнодесните в Саксония-Анхалт в Германия и преди изборите в още две гемански провинции този месец и парламентарните избори в Италия и Испания и президентски избори във Франция догодина.