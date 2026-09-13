Масов теч на данни от Revolut - компанията измамена от мнима държавна институция

Чувствителни лични данни на клиенти на Revolut са изпратени на неоторизирана трета страна, след като компанията била подведена от фалшиви искания, изпратени от имейл домейна на истинска държавна институция, съобщава Ройтерс.

За пробива потвърдиха от британската компания. Измамниците използвали неоторизиран имейл адрес, който обаче бил създаден в официалния домейн на държавна агенция. Така съобщенията изглеждали като автентични и Revolut предоставила поисканата информация.

Сред изтеклите данни са имена и дати на раждане, домашни и електронни адреси и телефонни номера. При част от засегнатите са били предоставени и копия от документи за самоличност - паспорти и шофьорски книжки. В информацията може да са попаднали още снимките, използвани за потвърждаване на самоличността, банкови извлечения, IBAN-и и история на транзакциите, включително операции с биткойн.

От Revolut не съобщават колко точно души са засегнати, като посочват единствено, че броят им е „ограничен". Компанията не разкрива и коя е държавната институция, чийто имейл домейн е бил използван.

След като измамата била установена, адресът незабавно е блокиран, а за случая са уведомени съответната държавна агенция, правоохранителните органи и регулаторите за защита на данните и финансовия сектор.

От Revolut уверяват, че системите на компанията не са били пробити и парите на клиентите не са засегнати. Засегнатите потребители са били уведомени директно.