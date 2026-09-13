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Неидентифициран снаряд удари кораб в Ормузкия проток

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Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Ройтерс

Кораб е бил поразен от неидентифициран снаряд, докато минавал през Ормузкия проток. Това съобщи тази сутрин британската служба за морски търговски операции, цитирана от ДПА.

Засега няма информация за състоянието на екипажа, евентуалните щети и последиците за околната среда. За разлика от повечето предишни инциденти сега службата не уточни мястото, където е бил ударен корабът. Не е ясно дали това е станало край бреговете на Оман или по-близо до Иран. Засега не е ясно и кой носи отговорност за атаката.

Иран продължава значително да затруднява корабоплаването през протока със заплахи и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА.

Ормузкият проток е ключов маршрут за износа на петрол, втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив, а нарушенията на корабоплаването имат последици за световната икономика.

Протокът се превърна в едно от основните огнища на напрежение във войната между САЩ и Иран. Преди конфликта той бе отворен за корабоплаване, посочва агенцията.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Ройтерс

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