Рекордно лято за туризма в Италия, все повече чужденци я предпочитат

Италия преживя рекордно туристическо лято. Това сочат официалните данни на нейното Министерство на туризма, цитирани от в."Кориере дела сера".

Между юни и август 2026 г. страната е регистрирала 72,4 милиона туристически пристигания и 276 милиона нощувки. Това представлява увеличение с над 5,5 милиона нощувки спрямо същия период на миналата година. Ръстът е около 2%, а средната продължителност на престоя е достигнала 3,8 нощувки.

„Това са изумителни цифри", заяви министърът на туризма Джанмарко Маци, според когото Италия не просто повтаря рекордното лято на 2025 г., а го надминава. Миналото лято приключи с над 260 милиона нощувки и среден престой от 3,5 нощувки.

Особено впечатляващ е приносът на чуждестранните туристи. През лятото на 2026 г. техните нощувки са се увеличили с 4,4%, докато при италианските туристи ръстът е 2,7%. Броят на пристиганията на туристи от чужбина е нараснал с 2,2%, а вътрешният туризъм бележи увеличение от 3,5%. Така международният туризъм продължава да бъде един от основните двигатели на италианската туристическа икономика.

Има още един показател, който показва колко силно е търсенето на Италия като туристическа дестинация. Степента на запълване на местата за настаняване, резервирани чрез онлайн туристически платформи, е достигнала 61,8%, което е с 13,8% повече от 2025 г. Италия изпреварва значително основните си средиземноморски конкуренти. През трите летни месеца показателят е бил 54,7% за Испания и 45,6% за Франция.

И през септември интересът не отслабва. През първите десет дни на месеца степента на запълване на италианските места за настаняване е 56,2%, или с 13 процентни пункта повече от Испания и с цели 23 пункта повече от Франция. За същия период показателите на двете страни са съответно 43,6% и 35,5%.

Най-висока степен на запълване през лятото е регистрирана в автономната провинция Тренто- 67,3%. Следват Сардиния с 67,2%, Фриули-Венеция Джулия с 66,3%, Сицилия и Венето с по 65,5%. Данните потвърждават и един от най-интересните феномени на лято 2026 -силното представяне на планинския туризъм. Рекордните горещини през юни, юли и август накараха все повече туристи да търсят по-прохладни места във високите части на страната.

Успехите в сферата на туризма в Италия вече не се измерват само с големите градове, морските курорти и местата, където са концентрирани шедьоврите на изкуството. Все по-силно се утвърждават и малките исторически селища, особено тези с население под 5000 души. Именно те са в центъра на стратегията на Министерството на туризма за разпределяне на туристическите потоци извън традиционните дестинации и през всички месеци на годината.

През първите шест месеца на 2026 г. т.нар. борги са регистрирали 5,6% повече пристигания и 4,4% повеченощувки спрямо същия период на 2025 г. Най-силно туристите са ги предпочитали през януари и февруари, но истинският пробив е дошъл през май, когато пристиганията са скочили с 20,8%, а нощувките с 24%.

Лацио е регионът с най-голямо увеличение на пристиганията в малките селища -10,9%, следван от Фриули-Венеция Джулия с 9,9%, Абруцо с 9,6% и Пиемонт с 9%. Добри резултати показват още Молизе с 8,6%, Пулия със 7,7% и Калабрия със 7,3%.

Що се отнася до броя на регистрираните нощувки, начело е Абруцо с ръст от 10,9%, следван от Пиемонт с 9,8%, Марке с 9,4% и Пулия с 8,1%.