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1 е загинал, а 30 са в неизвестност, след като ферибот потъна край Вануату

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30 остават в неизвестност след потъването на ферибота край Вануату СНИМКА: Екс/ @Video_Forensics

Един човек е загинал, а 30 са в неизвестност след като ферибот потъна край бреговете на тихоокеанската държава Вануату. Това съобщи днес канцеларията на премиера на страната Йотам Напат, цитирана от АФП.

15 от пътниците са намерени живи. На борда е имало над 40 пътуващи и членове на екипажа. Спасителната операция и издирването продължават.

Фериботът „Матуй" е отплавал в петък от остров Санто към остров Амбае при бурно море, но не е достигнал крайната си дестинация. Властите разследват потенциална небрежност, както и дали не са били пренебрегнати метеорологичните предупреждения. Има съмнения, че може корабът да е бил претоварен, съобщава БТА.

Морският спасителен център в Нумеа, столицата на френската отвъдморска територия Нова Каледония, съобщи, че помага в издирването. Тази сутрин в операцията е включен и самолет на френските въоръжени сили. По данни на центъра до сутринта е било установено местоположението на 12 души.

30 остават в неизвестност след потъването на ферибота край Вануату СНИМКА: Екс/ @Video_Forensics

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