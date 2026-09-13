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Погнаха 17-годишен заради катастрофи при гонка с крадена кола в Германия

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Немската полиция Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Момче на 17 г. бе задържано след преследване с откраднат автомобил край германския град Пасау. При гонката непълнолетният развил скорост до 170 км/ч и е предизвикал няколко катастрофи, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Полицаи се опитали да спрат автомобила на магистрала А3, но шофьорът, прикрил лицето си с качулка, пренебрегнал сигналите им. Той напуснал магистралата и продължил с висока скорост към Пасау, предава БТА.

Според полицията младежът пробил полицейска блокада и насочил автомобила към служител на реда, след което полицаите стреляли по колата. При последвалото бягство автомобилът се преобърнал. Водачът, който получил леки наранявания, е задържан без допълнителна съпротива.

Колата е била открадната от гараж в Пасау през нощта срещу събота. Разследващите проверяват дали младежът е извършил и кражбата. На автомобила са нанесени значителни материални щети.

Немската полиция

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