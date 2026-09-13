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Спряха за 30 минути полетите на летището в Брюксел заради дрон

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Брюксел Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

За 30 минути бяха спрени полетите на летището в Брюксел, като причината за това бе забелязан дрон. Случката е от петък вечерта, съобщи в събота операторът за управление на въздушното движение Skeyes, цитиран от Ройтерс.

Задействана е била процедурата при засичане на дрон, която предвижда спиране на движението по пистата докато не минат 30 минути от последното му забелязване, заяви говорителят Курт Вервилген.

Той отказа да даде подробности за вида на дрона и броя на пренасочените полети. Според него след това летателният апарат е изчезнал. Инцидентът е станал близо година след поредица от подобни случаи, предизвикали сериозно безпокойство в Белгия, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

През ноември миналата година белгийските власти обявиха закупуването на дронове камикадзе за отбрана от латвийска фирма. Решението бе взето след поредица от навлизания на дронове в близост до граждански летища, военни бази и атомна електроцентрала, които нарушиха работата на обектите и създадоха притеснения за безопасността.

Тогава белгийски представители заявиха, че случаите носят белезите на руска намеса, като същевременно признаха, че не разполагат с доказателства. Русия отрече да е замесена.

Брюксел

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