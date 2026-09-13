Мианма се отрече от посланика си в ООН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подкрепяното от армия правителство на Мианма заяви, че нейният посланик в ООН, който остана верен на отстранената лидерка Аун Сан Су Чжи, заема поста си нелегитимно, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

ООН създаде през септември комитет, който ще реши дали да приеме кандидата на хунтата за поста посланик в ООН или да остави Кяу Мо Тун. Последният отхвърли военния преврат от 2021 г. и повече от пет години игнорира правителството, подкрепяно от хунтата, което твърди, че той вече не представлява страната от Югоизточна Азия.

Мианма обхваната от гражданска война след преврата, който свали избраното правителство на Аун Сан Су Чжи.

За пет години насилието е причинило над 100 000 жертви от всички страни, оценява ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), неправителствена организация, която събира и анализира данни за въоръжени конфликти по света.

Външното министерство на Мианма подчерта, че дипломатът е бил "освободен от държавната служба" от 27 февруари 2021 г. заради неподчинение на държавните заповеди, извършване на държавна измяна и заговор с "терористични организации", според комюнике, публикувано в държавния вестник "Глобал ню лайт ъф Мианма".

В навечерието на освобождаването си Кяу Мо Тун отправи трогателен призив в реч пред Общото събрание на ООН за предприемане на "най-решителни действия" срещу военния преврат. Посланикът, назначен от правителството на нобеловата лауреатка, се разграничи от ръководителите на страната си няколко седмици след преврата, който отприщи гражданската война.

Властите обвиниха посланика и в присвояване на държавни средства и имущество, включително помещенията на Постоянната мисия на Мианма към ООН в Ню Йорк, и че работи с опозицията в изгнание, "Правителството на националното единство", което военното правителство смята за терористична група.