9 души са ранени при руска атака в Одеса

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Девет души са пострадали до момента в резултат на сутрешната атака срещу Одеса, като бройката може да се увеличи, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

В резултат на вчерашната атака срещу украинския черноморски град двама души са загинали и 39 пострадали, добави председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в същата социална медия.

След днешната масирана смесена атака, която започна още след полунощ и продължава, щети са нанесени на много жилищни блокове и частни къщи в града, както и на други цивилни обекти, информира Сергей Лисак.

Всички съответни служби ликвидират последиците от атаките, разгърнати са оперативни щабове, на населението се оказва необходимата помощ и подкрепа, се казва още в неговото съобщение, цитирано от БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.